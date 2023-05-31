Представлен китайский скутер Yadea VF F200: его разработали совместно с Porsche

Китайский бренд Yadea представил новую модель в своей гамме – электрический скутер VF F200. На первый взгляд он выглядит как обычный мопед, однако в его создании принимали участие инженеры из Porsche.

Новинка предназначена для того, чтобы стать лидером в категории L3e на «поднебесном» рынке скутеров (электрический эквивалент класса 125 кубических сантиметров).

Модель управляется небольшой литиевой батареей, приводящей в движение один электромотор, размещенный в том же блоке, что и контроллер и трансмиссия.

Компактный электрический двигатель обладает мощностью в 14,7 лошадиных сил. И хотя этот показатель нельзя назвать выдающимся, его компенсирует внушительный крутящий момент в 235 Нм.

Благодаря ему с места до 50 километров в час Yadea VF F200 разгоняется всего за 2,5-секунды, а его максимальная скорость составляет 100 км/ч. На одном заряде скутер способен проезжать до 129 километров.

В чем именно заключалась работа в этом проекте со стороны компании Porsche не уточняется, но, судя по всему, немцы занимались именно дизайном этой модели.

Электрическому «байку» достались интригующие светодиодные дневные ходовые огни, небольшой ветрозащитный экран, а также необычные боковые обтекатели и сложная система светодиодного освещения в задней части.

Цены на F200 пока не объявлены, ровно как и страны, в которых его собираются продавать. Впрочем, практически наверняка одним из рынков сбыта этой модели станет родной для нее Китай.