Испанский автопроизводитель Ebro вернется на рынок с крутым электрическим пикапом 

Испанская автомобильная марка Ebro была основана в 1954 году и просуществовала ровно 33 года. С тех пор на протяжении нескольких десятилетий ходили слухи о ее возрождении, но до реальных подвижек в этом вопросе каждый раз не доходило. Впрочем, судя по всему, теперь дело наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Ebro привез на автомобильную выставку в Барселоне свою первую модель после формального воскрешения – электрический пикап с авангардным и агрессивным дизайном.

Длина машины, которая пока носит статус предсерийного прототипа, составила более 5 метров, а ширина – около 2 метров. Дорожный просвет – выше 28 см. Таким образом, испанский «грузовик» будет плюс-минус схож по этим параметрам с японским бестселлером Toyota Hilux.

На мероприятии в Испании дебютировала самая практичная конфигурация пикапа с двухрядной кабиной и грузовым отсеком. Автомобиль получил сразу два электромотора, которые суммарно выдают 220 кВт или 299 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи составила 100 кВт/ч, что обеспечит утилитарнику запас хода до 440 километров.

Официальное возрождение испанского автопроизводителя запланировано на ключевую дату для компании – 70-летие с момента ее основания, то есть 2024 год.

Что касается дебюта серийного пикапа, у которого пока нет даже названия, то его презентация и начало продаж намечено на 2025 год.