Американская фирма заплатит 1000 долларов тому, кто посмотрит все фильмы «Форсаж»

Кинолента «Форсаж» на экранах уже более 20 лет и за это время кинопродюсеры успели перенести на экраны кинотеатров более 20 часов развлечений для любителей экстремальной езды.

Но помимо зрелищных сцен франшиза может принести солидную сумму денег счастливчику, который пожелает посмотреть все части саги.

Инициатором акции является одна из рекламных компаний, работающих в страховой индустрии. Ее руководство собирается точно рассчитать, насколько увеличится страховая премия, если водить автомобиль так, как это делают в голливудском фильме.

Для этого киноману придется не только внимательно пересмотреть все «Форсажи», но еще и подготовить подробные конспекты того, какие автомобили в этой ленте попадали в ДТП, что это были за аварии, а также какой ущерб был нанесен им и другим участникам дорожного движения.

Заявки на участие в конкурсе начнут принимать до 19 мая, а победитель будет выбран 26 мая. Одобренный кандидат получит не только 1000 долларов за свою работу, но еще и 100 долларов на покрытие расходов покупки билетов в кино, а также оплаты стриминга или услуг проката.

На задачу по просмотру фильмов, а также подготовку конспекта, который впоследствии будет изучен страховой компанией «FinanceBuzz», выделят две недели.