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Навигатор отправил туристов на дайвинг-экскурсию прямо в океан

Иногда беспрекословно доверять тому, что говорит навигатор, не стоит

Текст: Ростислав Архипов
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Двое туристов, ехавших по острову Гавайи в поисках экскурсии, слишком буквально восприняли указания навигатора, отправив машину и самих себя в океан. Случайный свидетель этого происшествия Кристи Хатчинсон записала часть из этого инцидента на телефон, попутно рассказав все его обстоятельства.

Женщина сидела у лодочного трапа в порту, пока ее муж забирал вещи с их лодки. В этот момент Dodge Caravan на полной скорости проехал мимо и упал в океан. 

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«Это выглядело так уверенно. И на лицах водителя и пассажира не было паники. Они улыбались», – утверждает очевидец произошедшего. 

На видео, размещённом в YouTube видно, как минивэн с включенными фарами и стеклоочистителями постепенно уходит под воду, а его пристегнутые ремнями безопасности пассажиры улыбаются и совсем не спешат эвакуироваться.

Впрочем, помощь подоспела быстро и всем удалось выбраться из машины, в последствии ушедшей на дно.

Позже выяснилось, что утонувший Dodge Caravan был арендован, а его навигационная система указала неверный маршрут в поисках дайвинг-экскурсии. Именно систему GPS туристы обвиняют в том, что они оказались на дайвинге, но не в той форме, в которой планировали. 

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Спустя несколько часов машину благополучно извлекли из океана. Ущерб, который был нанесен ей, разумеется, ляжет на нерадивых путешественников. 

Источник:CarExpert

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