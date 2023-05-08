Навигатор отправил туристов на дайвинг-экскурсию прямо в океан

Двое туристов, ехавших по острову Гавайи в поисках экскурсии, слишком буквально восприняли указания навигатора, отправив машину и самих себя в океан. Случайный свидетель этого происшествия Кристи Хатчинсон записала часть из этого инцидента на телефон, попутно рассказав все его обстоятельства.

Женщина сидела у лодочного трапа в порту, пока ее муж забирал вещи с их лодки. В этот момент Dodge Caravan на полной скорости проехал мимо и упал в океан.

«Это выглядело так уверенно. И на лицах водителя и пассажира не было паники. Они улыбались», – утверждает очевидец произошедшего.

На видео, размещённом в YouTube видно, как минивэн с включенными фарами и стеклоочистителями постепенно уходит под воду, а его пристегнутые ремнями безопасности пассажиры улыбаются и совсем не спешат эвакуироваться.

Впрочем, помощь подоспела быстро и всем удалось выбраться из машины, в последствии ушедшей на дно.

Позже выяснилось, что утонувший Dodge Caravan был арендован, а его навигационная система указала неверный маршрут в поисках дайвинг-экскурсии. Именно систему GPS туристы обвиняют в том, что они оказались на дайвинге, но не в той форме, в которой планировали.

Спустя несколько часов машину благополучно извлекли из океана. Ущерб, который был нанесен ей, разумеется, ляжет на нерадивых путешественников.