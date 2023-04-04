Электрический кроссовер Neta V загорелся во время движения. Такие могут ездить по России

Внезапное воспламенение машин во время движения было одной из главных проблем компании Tesla, когда американский автогигант только начал выпускать электромобили. Теперь, похоже, по его стопам идет китайский стартап Hozon Auto.

Как сообщает китайская пресса, 1 апреля в городе Чжэцзянь произошел инцидент с кроссовером Hozon Auto под названием Neta V.

Мужчина, находившийся за рулем электрокара, во время проезда одной из улиц услышал посторонние звуки, после чего обнаружил, что его машина дымится. К счастью, водителю удалось быстро покинуть электромобиль и он остался цел. Чего не скажешь о кроссовере Neta V, который пришлось тушить пожарному расчету.

В Hozon Auto никак не прокомментировали происшествие с их автомобилем. Но инцидент вызвал обеспокоенность китайской общественности по поводу безопасности автомобилей компании, поскольку это уже не первый случай, когда автомобили Neta воспламеняются как на ходу, так и в статичном положении.

В феврале этого года в Шэньчжене (Китай) во время зарядки самопроизвольно загорелся электрокар Neta S. Причем, по словам очевидцев от появления дыма до сильного возгорания прошло всего около минуты. Еще ранее подобное произошло со стоявшим на парковке автомобилем Neta U.

В первых числах апреля Hozon Auto отчиталась о том, что по итогам марта поставила 10 тысяч 87 своих электромобилей. По состоянию на март 2023 года общий тираж этого автопроизводителя составил 274 тысячи 226 автомобилей. Причем продаются они не только в КНР, но и России.

Электрокары Neta ввозят на наш рынок по схеме «параллельный импорт». К примеру, ставший участником недавнего инцидента в Китае кроссовер Neta V продается некоторыми дилерами по цене чуть дороже 2 миллионов рублей.