Водительский ассистент китайского кроссовера Li L9 обнаружил призраков

Во время праздника Цинмин в Китае, когда многие жители «Поднебесной» отправляются на могилы предков, владелец гибрида Li L9 заметил странность в работе системы ADAS (Advanced driver-assistance system) своей машины.

Припарковавшись возле кладбища мужчина заметил, что на экране пользовательского интерфейса машины отображается несколько людей и даже велосипедист, тогда как в реальности поблизости не было ни души.

Система помощи водителю гибридного кроссовера Li L9, пользующегося в КНР высокой популярностью, носит название AD-Max и использует несколько датчиков для реализации функции ADAS, а также шесть 8-мегапиксельных и пять 2-мегапиксельных камер. В случае, если видимость затруднена, машина полагается на гибридный лидар Hesai.

В Li Auto уже прокомментировали это паранормальное явление, связанное с работой системы ADAS в их бестселлере, отметив, что речь идет отнюдь не о сверхъестественном событии, а о программном сбое алгоритма работы датчиков системы восприятия окружающей среды.

Это уже не первый случай, когда подобная ситуация возникает с автомобилями Li Auto. В начале 2023 года еще один владелец одной из моделей китайской марки поделился в соцсетях ситуацией, когда система отображала бегущих по шоссе позади машины людей, которых в реальности не было.

Тогда «поднебесный» автопроизводитель также сослался на сбой в работе системы восприятия окружающей среды, но отметил, что он не затрагивает стандартные функции системы ADAS, влияющие на безопасность.