Раскрыто количество отечественных автомобилей в России

Согласно информации, раскрытой аналитиками агенства «Автостат», каждый третий легковой автомобиль в России является отечественным. Несмотря на то, что за последний год в страну резко вырос импорт иномарок, это не привело к серьезным перестановкам в структуре автопарка.

По информации журналистов, по состоянию на 1 января 2023 года в РФ насчитывалось почти 45 миллионов 400 тысяч автомобилей. Из них 15 миллионов 200 тысяч приходилось на машины, связанные с отечественным автодромом. В долевом соотношении это 33,6%.

Серебро по этому показателю в России заняли японские автомобильные марки. На начало 2023 года таких машин в стране насчитывалось 10 миллионов 600 тысяч или 23,4% от общего автопарка.

Бронза досталась «корейцам» с 6 миллионами 100 тысячами автомобилей и долей в 13,4%.

Четвертым и пятым в этом рейтинге оказались немецкие и американские автомобили. На долю первых пришлось 4 миллиона 700 тысяч единиц, тогда как на вторых – 3 миллиона 200 тысяч штук.

Французских и чешских машин аналитики насчитали 2 миллиона 700 тысяч и 1 миллион 100 тысяч авто соответственно.

Замыкает этот список продукция китайского автопрома. Таких автомобилей в России по состоянию на 1 января 2023 года было 909 тысяч 600 штук. Очевидно, что в ближайшем будущем, с учетом нынешних реалий, их количество будет только увеличиваться.