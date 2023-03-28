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Раскрыто количество отечественных автомобилей в России

Эксперты назвали число машин в РФ в зависимости от их географической принадлежности

Текст: Алексей Шмидт
cars on highway

Согласно информации, раскрытой аналитиками агенства «Автостат», каждый третий легковой автомобиль в России является отечественным. Несмотря на то, что за последний год в страну резко вырос импорт иномарок, это не привело к серьезным перестановкам в структуре автопарка.

По информации журналистов, по состоянию на 1 января 2023 года в РФ насчитывалось почти 45 миллионов 400 тысяч автомобилей. Из них 15 миллионов 200 тысяч приходилось на машины, связанные с отечественным автодромом. В долевом соотношении это 33,6%.

Серебро по этому показателю в России заняли японские автомобильные марки. На начало 2023 года таких машин в стране насчитывалось 10 миллионов 600 тысяч или 23,4% от общего автопарка.

Бронза досталась «корейцам» с 6 миллионами 100 тысячами автомобилей и долей в 13,4%.

Четвертым и пятым в этом рейтинге оказались немецкие и американские автомобили. На долю первых пришлось 4 миллиона 700 тысяч единиц, тогда как на вторых – 3 миллиона 200 тысяч штук. 

Французских и чешских машин аналитики насчитали 2 миллиона 700 тысяч и 1 миллион 100 тысяч авто соответственно. 

Замыкает этот список продукция китайского автопрома. Таких автомобилей в России по состоянию на 1 января 2023 года было 909 тысяч 600 штук. Очевидно, что в ближайшем будущем, с учетом нынешних реалий, их количество будет только увеличиваться. 

Источник:Автостат

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