Плотник создал масштабную копию грузовика Kenworth W900LX из дерева

Блогер с YouTube-канала «Awesome Woodcraft», на счету которого множество проектов автомобилей, выполненных из дерева, показал новую модель. Плотник создал масштабную копию культового американского грузовика Kenworth W900LX.

Внешне получившаяся машина в деталях повторяет все элементы экстерьера, которые получил оригинал. Грузовой автомобиль обладает длинным капотом и традиционной для американских траков конструкцией кабины.

Модель строится полностью с нуля. Мужчина использует картонные шаблоны, по которым наносит рисунок на деревянные бруски, после чего вырезает эти детали лобзиком. После того, как все детали машины готовы, он склеивает их вместе.

Проект поражает своим вниманием к деталям, копируя практически все атрибуты, которыми обладает оригинальный Kenworth W900LX.

В их числе: домкраты для поддержки прицепа, ящики, круглые бензобаки и даже карданный вал, который выступает в этом грузовике связкой мотора с его восемью колесами.

Предфинальная стадия подготовки модели включает в себя создание прицепа-цистерны, который плотник вытачивает из деревянных блоков, а также скрепляет их металлическими полосами.

Венчает картину процесс покраски, когда все детали «а-ля» металл получают характерный серебряный цвет.

Получившаяся модель выглядит как настоящая. Причем в ней способны открываться как двери, так и капот, а в кабине реализована имитация интерьера с сиденьями и приборной панелью.