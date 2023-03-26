Если не проверить это в автомобиле, его могут легко угнать или обворовать

Проблемы с комплектующими привели к тому, что в отдельных регионах страны участились угоны автомобилей. Причем в ход вернулся старый метод с использованием «монетки» в дверной ручке. О том, как не попасться на уловку преступников, в материале Daily-Motor.Ru.

Тема угонов автомобилей далеко не нова. Владельцы машин придумывают все более действенные способы сохранить их в своем распоряжении, а злоумышленники активно находят возможности обойти различные системы безопасности.

Так, одним из таких способов является использование монетки, подложенной под ручку одной из дверей, которая не позволяет заблокироваться дверям автомобиля при закрытии машины с пульта.

В итоге следящий за жертвой преступник получает возможность попасть внутрь машины, пусть даже не всегда с целью угнать ее, а только обчистить.

Для того, чтобы не попасться на эту уловку, рекомендуется периодически проверять дверные ручки автомобиля. Впрочем, существует один важный нюанс.

Владельцев современных автомобилей такой трюк врасплох не застанет. Начеку следует быть автомобилистам с машинами, замки которых имеют устаревшую конструкцию. В них ручка напрямую соединяется тягой с центральным замком.

Однако в последние 20 лет большинство автопроизводителей такую конструкцию дверных замков не используют.