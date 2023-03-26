У кроссовера Avatr 11 от Changan, Huawei и CATL появилась бюджетная одномоторная версия

Коллаборация автомобильной компании Changan, IT-гиганта Huawei, а также производителя тяговых батарей CATL в прошлом году сформировала новый бренд автомобилей, которые получили название Avatr. Дебютной моделью этой марки стал кроссовер Avatr 11, который обладал двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на каждой из осей). Их максимальная отдача составляла 578 лошадиных сил и 650 Нм.

Теперь же у китайского электрического кроссовера появилась более доступная версия с одним силовым агрегатом. Вместо 578 л.с. она выдает 313 лошадиных сил. Кроме того, в ней не предусмотрена система полного привода, так что ведущими колесами являются только задние.

Обратная модернизация Avatr 11 проводилась следующим образом. Из силовой установки модели просто извлекли передний электромотор мощностью 265 лошадиных сил.

Благодаря упрощению кроссовер стал заметно дешевле, чем стоил раньше. Моноприводный Avatr 11 предложили покупателям в двух версиях с ценами 46 тысяч 600 и 51 тысяча долларов (3 миллиона 600 – 3 миллиона 950 тысяч рублей) в зависимости от выбранной емкости тяговой батареи. В первом случае запаса аккумулятора хватает на 600 километров (90 кВт/ч), а во втором – 705 километров (116 кВт/ч).

Напомним, длина Avatr 11 составляет 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм. Размер колесной базы кроссовера равен 2975 мм. Автомобиль относится к категории среднеразмерные кроссоверы, однако может быть как пятиместным, так и четырехместным.

Модель заявлена как премиальная, а это значит, что в ее оснащение входят все самые современные наработки в области комфорта и мультимедийных функции, включая: три дисплея мультимедийной системы, 14-компонентную акустику с 12-канальным усилителем и многое другое.

Но есть один странный нюанс. В базовой версии у Avatr 11 теперь нет электропривода крышки багажника.