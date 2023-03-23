В России начали продавать итальянские мотоциклы Benelli

Итальянская марка Benelli объявила о выходе на российский рынок. Продавать мотоциклы этой компании планируют через компанию «АВИЛОН АГ», которая в ближайшее время собирается открыть четыре эксклюзивных дилерских центра в Москве и Подмосковье.

В них покупатели смогут познакомиться с полным модельным рядом мотоциклов Benelli, а также получать послепродажное обслуживание.

Напомним, бренд Benelli был основан в 1911 году в итальянском городе Пезаро. С 2005 года марку приобрела китайская корпорация Qianjiang Group (или QJ), чьи производственные мощности в Уэнлинге позволяют выпускать не менее 1 миллиона 200 тысяч транспортных средств ежегодно.

В 2016 году Qianjiang Group пережила процедуру поглощения автохолдингом Zhejiang Geely Holding Group, владеющим такими известными марками как: Volvo, Lotus, Polestar, Smart, Geely, Lynk & Co, Zeekr и другие.

Несмотря на то, что производство мотоциклов Benelli перенесла в «Поднебесную», штаб-квартира марки и конструкторское бюро компании остались в итальянском Пезаро.

Ближайшими новинками итальянской мотоциклетной марки являются модели круизера SRV500 и стрита SRK400. Оба появятся в продаже в 2023 году и, по всей вероятности, станут доступны и для жителей России.