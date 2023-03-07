Популярный музыкант представил самый легкий электрический суперкар в мире

Рэпер и музыкант из Гаити Wyclef Jean с недавних пор является лицом компании Apex Motors, имеющей офисы в Гонконге и Великобритании. Всемирно известный артист принял участие в презентации серийной версии первой модели молодой автомобильной марки, показав суперкар под названием Apex APO.

Дебют автомобиля состоялся в отеле Amelia (штат Флорида). По словам музыканта, представленный им авто является самым легким электрическим суперкаром на планете.

Вес Apex APO составляет всего 1200 кг и действительно является впечатляющим достижением инженеров Apex Motors, поскольку «батарейные» автомобили традиционно тяжелы из-за больших тяговых батарей.

Шасси электромобиля в угоду дополнительной легкости изготовили из углеволокна, а кузову придали максимально эффективную с точки зрения аэродинамики форму, позволившую улучшить как динамику модели, так и ее дальнобойность.

Комплектуется суперкар Apex APO одним электромотором, который устанавливается на задней оси. Его мощность равна 650 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент 580 Нм.

Разгон с места до 100 километров в час у электрической модели занимает всего 2,5-секунды, а максимальная скорость равна 305 километрам в час. В качестве аккумулятора в Apex APO используется 90-килловатная батарея, но показатель дальности хода пока не рассекречен.

Ценник на новинку держится в секрете, но американские журналисты утверждают, что за автомобиль будут просить примерно 350 тысяч долларов (около 27 миллионов рублей). В продажу Apex APO поступит не раньше 2024 года.