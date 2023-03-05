Культовый родстер AC Cobra вернется: у него сохранится мотор V8

Компания AC Cars подтвердила, что планирует возродить культовую модель Cobra в этом году, подкрепив эту информацию первыми изображениями новинки, а также техническими подробностями. Дебют автомобиля запланирован на апрель этого года.

Судя по первым фирменным картинкам, дизайн «Кобры» по сравнению с классической моделью 1962 года будет максимально сохранен. При этом технически реализовать все планируют несколько иначе – алюминиевая пространственная рама, на которой установлены углепластиковые наружные панели. Такая конструкция обеспечит малый вес и жесткость, которая необходима для динамичной езды в поворотах.

Интерьер также был воссоздан, чтобы быть как можно ближе к оригиналу, и использует множество современных технологий, таких как цифровая приборная панель, а также климат-контроль, мультимедийная система с навигатором и электростеклоподъемники.

Впрочем, самое интересное находится под капотом, где установлен 5-литровый бензиновый двигатель мощностью 663 лошадиные силы. Он способен разгонять родстер массой 1,5 тонны до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а при длительном нажатии на газ развивать до 278 км/ч. Трансмиссией может быть 10-ступенчатая автоматическая коробка передач Ford, а также 6-ступенчатая МКПП, которая, вероятно, будет наиболее предпочтительным выбором для любителей динамичной езды.

Вживую новый AC Cobra GT дебютирует в апреле, однако заявки на приобретение автомобиля AC Cars уже принимает. За машину, выпускать которую будут не в Великобритании, а Германии, собираются просить от 285 тысяч фунтов стерлингов (25 миллионов 850 тысяч рублей).