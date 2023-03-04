Great Wall разработала 8-цилиндровый мотор. Он не для автомобиля

Речь идет далеко не о V-образном двигателе, а об оппозитном, который благодаря специальному расположению цилиндров обладает низким центром тяжести.

Новый силовой агрегат предназначен не автомобилю, а мотоциклу. Фотографии байка, разработанного Great Wall, появились в китайских социальных сетях.

О планах компании выйти на моторынок стало известно еще два года назад, но никто не мог даже подозревать о том, что Great Wall готовит такого монстра.

2-колесной технике должен достаться горизонтально-оппозитный 8-цилиндровый мотор, мощность которого пока не раскрывается.

Что касается самого мотоцикла, то на фотографиях можно обратить внимание на его дизайн, выполненный в стиле круизера, а также наличие карданной передачи.

Благодаря горизонтально-оппозитному 8-цилиндровому мотору мотоцикл выглядит большим и внушительным, а при ракурсе сбоку его алюминиевая рама частично напоминает раму байка Honda Gold Wing GL1800.

Оснащение байка должно включить в себя цифровую комбинацию приборов. Других подробностей о новинке Great Wall пока нет, но, по всей вероятности, вскоре они появятся.