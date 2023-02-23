Количество автомобилей в Финляндии сократилось впервые за 13 лет

Ассоциация автомобильного сектора Финляндии опубликовала отчет, в котором поделилась информацией о неожиданном сокращении количества машин в стране. Согласно данным, собранным организацией, в 2022 году в Финляндии было зарегистрировано 3 миллиона 190 тысяч машин, что на 17 тысяч автомобилей меньше, чем было годом ранее.

Отдельно отмечается, что количество легковых транспортных средств в скандинавской стране сократилось впервые за 13 лет. В качестве причин этого называют кризис, связанный с дефицитом полупроводников, а также распространение культуры, ориентированной на снижение зависимости от владения автомобилем.

По информации местного издания «Kauppalehti», в среднем в Финляндии ежегодно регистрировалось порядка 30 тысяч 350 машин.

В течение последних тринадцати лет парк легковушек в стране постепенно увеличивался. Прирост был равен примерно 25 тысячам 422 автомобилям от года к году.

В начальный период роста автопарка Финляндии по дорогам этой страны курсировало 2 миллиона 450 легковых машин, тогда как к началу 2022 года их количество увеличилось на 11 процентов.