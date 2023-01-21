В Японии показали «злой» вариант Toyota RAV4

Тюнинг-ателье Kuhl представил на Токийском автосалоне несколько существенно доработанных кроссоверов Toyota RAV4. Благодаря специальному комплекту VRAVRA Mars обычный семейный «паркетник» превратился в подобие военного автомобиля.

Набор предложенных тюнерами доработок перекраивает внешность популярного кроссовера практически до неузнаваемости. Автомобилю досталась другая решетка радиатора, скульптурный передний капот, внедорожный бампер с вырезами по бокам для противотуманных фар и более широкие крылья.

Задние крылья также выглядят более расклешенными, чем стандартные, а нижние части дверей и боковые пороги закрыты массивными полосами бесцветного пластика. Кроме того, таким кроссоверам достались новые корпуса боковых зеркал и внушительный спойлер над задним стеклом.

Визуальные эффекты дополняются приподнятой подвеской, новыми 17-дюймовыми колесами и вседорожными шинами Dunlop Grantrek AT5, улучшающими сцепление с дорогой, когда заканчивается асфальт и начинается бездорожье. Со всеми этими доработками Toyota RAV4 больше похож на военную машину, а с некоторых ракурсов даже на Lamborghini Urus.

Впрочем, не стоит забывать, что под всей этой оболочкой остается обычный RAV4 с несущим кузовом, без усиленной подвески и трансмиссии. Так что серьезных внедорожных качеств от него ждать не стоит.

Во сколько обойдется покупателям «накачка мышц» для RAV4? Пакет тюнинга, включая его установку и покраску, оценен в 2 миллиона 100 тысяч иен или 16 тысяч долларов, что эквивалентно сумме примерно в 1 миллион 100 тысяч рублей.