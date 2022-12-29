Стало известно, что досталось кроссоверу «Москвич 3» от «КамАЗа»

Новоиспеченный российский кроссовер «Москвич 3» обладает рядом интересных особенностей, о которых многие даже не догадываются. Несмотря на то, что автомобиль по сути является клоном одной из моделей JAC, в определенных аспектах он близок к компании «КамАЗ».

На странный факт обратили внимание наши коллеги из издания «За Рулем». По документам «Москвич 3» является совсем не «Москвичом», а «КамАЗом». В сертификате Одобрения типа транспортного средства на эту модель указан отраслевой индекс «КАМАЗ-2135».

Впрочем, объясняется это достаточно просто. Камский автозавод является ключевым техническим партнером Московского предприятия, поэтому продаваемые автомобили получили камазовские VIN (их первые буквы – XTC).

Однако «Москвич 3» обладает и другими названиями. К примеру, его заводской код – DA21, тогда как для электрической версии «3е» предусмотрено наименование DA22. В «Поднебесной» же, откуда родом эта модель, ее именуют JAC Jiayue X4 и JAC JS4. Согласитесь, «Москвич 3» звучит поприятнее.

Но участие «КамАЗа» в проекте «Москвича» только использованием VIN-ов не ограничилось. Компания повлияла и на мощность двигателя кроссовера.

В КНР JAC Jiayue или JAC JS4 комплектуются мотором, выдающим 136 лошадиных сил и 200 Нм, тогда как в России его мощность увеличили до 150 «сил», а также адаптировали для использования топлива АИ-92. Мотор способен работать как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Впоследствии «Москвич 3» должен получить еще и атмосферный агрегат, но его отдача составит всего 108 л.с.