У Wuling появился новый микрокар Air ev

Китайская марка Wuling, созданная совместным предприятием General Motors и SAIC, подготовила уже третий по счету электрокар в своем модельном ряду. Новинка получила название Air ev и была представлена еще летом этого года. Впрочем, до конвейера автомобиль добрался только сейчас.

Микрокар будут продавать как на рынке КНР, так и в Индонезии. При этом для первых Air ev предложат как в 2-местном, так и 4-местном исполнении.

Автомобиль выделяется необычным внешним обликом. В простых версиях китайской электричке достанутся галогеновые фары и задние фонари с лампами накаливания. При этом более дорогие версии получат светодиодную оптику и светящуюся полосу во всю ширину передней части кузова.

В качестве платформы для Air ev выступает модульная архитектура GSEV. На ней же были построены и другие электрокары Wuling, включая бестселлер Mini EV.

Базовый вариант новинки Wuling рассчитан только на двух человек. Его длина равна 2599 мм, а размер колесной базы составляет 1635 мм. Предусмотрено даже место для перевозки багажа, но сам отсек крайне невелик. Приводит в движение Air ev 41-сильный электромотор с максимальным крутящим моментом в 110 Нм. Емкости батареи будет достаточно для того, чтобы проезжать до 300 км.

4-местная модификация Air ev отличается от более короткого варианта наличием вставки перед задней осью длиной 375 мм. За счет этого технологического решения колесная база модели увеличилась до 2010 мм, а общая длина составила 2974 мм. Для таких машин заявлен 68-сильный электромотор (140 Нм) и 300-километровый запас хода.

Цены на новинку уже объявлены. За нее будут просить от 10 тысяч долларов в 2-местном варианте (630 тысяч рублей) и 11 тысяч 700 долларов (725 тысяч рублей).