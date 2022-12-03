CAT разработал новый необычный карьерный самосвал: видео

Американский производитель тяжелой техники – компания Caterpillar или CAT – представила прототип первого в мире полностью электрического карьерного самосвала. Модель получила индекс 793 Electric и может похвастать недюжинной производительностью, исчисляемой в 2 тысячах 650 лошадиных сил.

Полноценные технические характеристики новинки пока не раскрываются. Впрочем, уже известно, что недавно модель прошла тестовые испытания, видеоролик с которым компания опубликовала на своем YouTube-канале.

793 Electric обкатывался на собственном полигоне CAT в Аризоне. Самосвал перевозил груз весом 265 тонн на расстояние 7 километров, периодически разгоняясь до скорости в 60 километров в час.

Как можно заметить на видео, грузовик относительно легко ехал почти километр в горку, уклон которой был равен 10 процентам, но делал это уже на скорости в 12 км/ч.

Во время спуска машина активировала систему рекуперации энергии от торможения, пополняющей заряд батареи.

Полные характеристики новинки Caterpillar обещает рассекретить в ближайшее время. Но уже понятно одно. Они окажутся сопоставимы с моделью 793F, которая не является электрической. В качестве движущей силы для нее используется 85-литровый 16-цилиндровый дизель, выдающий 2 тысячи 500 лошадиных сил.