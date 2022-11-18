Эксперты объяснили, чем механика лучше автоматической трансмиссии

Ситуация с запасными деталями на авторынке остается не самой идеальной. Покупателям часто не удается найти оригинальные комплектующие, а приобретать подделки чревато для будущего технического состояния машины. Поэтому первое, о чем сейчас думают российские автомобилисты, это надежность основных узлов и агрегатов своего авто. И в этом отношении механическая коробка передач гораздо лучше многих других видов трансмиссий.

Как пишет эксперт издания «АиФ», б/у-автомобили с АКПП и пробегом выше 100 тысяч километров несут в себе угрозу выхода из строя такой коробки передач. Кроме того, чем хуже владелец относился к технической части своей машины, тем выше эти шансы. В случае с классической АКПП первые отказы могут фиксироваться на отметках в 120 тысяч км. У роботизированных «автоматов» надежность еще ниже – до ремонта они, как утверждает журналист российской газеты, проезжают 80-90 тысяч километров.

А вот механическая трансмиссия рассчитана на весь срок службы двигателя и в некоторых случаях способна преодолеть без капитального ремонта до 500 тысяч километров. Из единственной технической процедуры, которая может понадобиться за этот период, можно выделить лишь замену дисков сцепления.

Еще один очевидный плюс МКПП – приобретая машину с «механикой» будущий владелец не только меньше рискует, но еще и может существенно сэкономить, поскольку стоят такие автомобили заметно дешевле, чем с АКПП.

Среди других преимуществ «механики» против «автомата» названы: способность МКПП долго работать под нагрузкой, тормозить двигателем, быстрее прогреваться и позволять заводиться «с толкача».