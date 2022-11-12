Шины в полосочку с точками: зачем производители их рисуют

Некоторые автомобилисты покупая новые покрышки порой интересуются, для чего на их протекторе нанесены цветные полосы, расположенные параллельно друг другу. Большинство уверено, что таким образом обозначаются наиболее слабые места на шинах. Но так ли это на самом деле?

Цветная маркировка имеется на каждой новой покрышке. Ее наносят на заводе, где осуществляется производство шины. Делается это для того, чтобы установить прожекторную ленту на резину ровно, избежав перекосов. Позже автоматика ориентируется именно на эти полосы для центровки покрышки на ленте.

После того, как вулканизация завершается, полосочки остаются на шине. Затем они используются уже для другой цели – по ним ориентируются логисты на складах. Дело в том, что шинные заводы выпускают огромные партии покрышек, которые затем ввиду экономии пространства и правильности хранения выставляются на стеллажах вертикально. Это позволяет без труда отыскать на стеллажах необходимые комплекты.

А вот с цветными точками ситуация несколько иная. Если линии, нанесенные на протектор покрышек, помогают сотрудникам складов сортировать уже готовую продукцию, а затем специалистам логистических служб распределять резину по местам хранения и дилерам, то небольшие метки на покрышках полезны в первую очередь для сотрудников шиномонтажа.

Белая или желтая точка указывают на самое легкое и гибкое место покрышки, тогда как красная – самое тяжелое. Мастеру необходимо установить покрышку таким образом, чтобы красная точка была напротив легкой зоны обода, которая обозначается буквой «L». Это позволяет максимально снизить вероятность биения колеса во время быстрой езды.