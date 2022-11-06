Бронированный внедорожник Ricochet: ваше спасение в неспокойное время

Многие автомобили проходят полную модернизацию кузова и силового агрегата, чтобы соответствовать различным стандартам защиты, которые требуют клиенты по всему миру. Некоторые из них являются дискретными, почти незаметными с первого взгляда, обманчиво похожими на своих заводских собратьев.

Но существуют и уникальные сверхпрочные бронированные автомобили, которые не стесняются хвастаться своим предназначением в жизни. Они демонстрируют себя в каждой детали, начиная от массивных профилей, негабаритных кузовных панелей, сокрушительного веса и заканчивая серьезными силовыми установками. Все это упаковано в одежду «готов к апокалипсису», которая защищает от всех видов угроз, начиная от любопытных папарацци и заканчивая мощными винтовочными выстрелами или даже чем-то похуже.

Один из таких бронированных автомобильных проектов недавно показали в США на специальном мероприятии. Получившая название Ricochet эта сверхбольшая машина берет свое начало от дедушки всех пуленепробиваемых четырехколесных конструкций – Humvee.

Но если поставить Ricochet и детище General Motos рядом друг с другом, то по сравнению с ним даже внушительный Hummer выглядит скромно.

У этих двух автомобилей одна и та же платформа, но Ricochet получил полную модернизацию от Plan B Trucks. Пуленепробиваемый четырехместный автомобиль обладает достаточной останавливающей силой для того, чтобы обезопасить своих пассажиров от выстрелов из АК-47.

Стекла толщиной в 50 мм непробиваемы для автоматического огня из штурмовой винтовки. И это только начало, поскольку броня класса B6 может быть улучшена до B7.

Ricochet может иметь различные варианты отделки (от открытого верха с полудверьми до полностью бронированного боевого варианта). Несмотря на свои военные корни, автомобиль оказался очень просторным внутри.

В нем достаточно места для комфортного передвижения людей ростом более 195 см, а сиденья водителя и переднего пассажира регулируются электроприводом как по высоте, так и по горизонтали.

При желании на крыше можно разместить турельную установку (она доступна в качестве опции).

Приводит в движение внедорожник 6,6-литровый дизельный двигатель Duramax и шестиступенчатая коробка передач Allison, работающие в паре с системой полного привода, которая предназначена для всех типов местности (дорожный просвет составляет 22 дюйма – 560 мм). Грузовик был разработан для езды на 43-дюймовых шинах (109 сантиметров) и 20-дюймовых колесах.

Более подробные технические характеристики компания планирует раскрыть в ближайшее время, но стоимость машины уже названа. Цена Ricochet начинается с отметки в 270 тысяч долларов (16 миллионов 740 тысяч рублей) и, в зависимости от конфигурации, может вытащить из кармана покупателя до 450 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).