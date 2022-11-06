Экс-ведущий Top Gear впервые показал свой секретный гараж

Один из легендарной троицы экс-ведущих некогда самого популярного автомобильного телешоу Top Gear Ричард Хаммонд может похвастаться большим количеством редких видов техники, которую он хранит в своем гараже. Несмотря на это обстоятельство, в Сети наполнение этого «секретного» гаража никогда не фигурировало. Британец решил закрыть этот пробел, опубликовав на YouTube-канале «DriveTribe» видеоролик, в котором он показал все экспонаты из своей коллекции.

Гаражом помещение назвать сложно – это скорее сарай. В нем помимо редких автомобилей хранятся еще и винтажные мотоциклы, включая Suzuki GSXR1100.

Кроме того, в коллекцию Хаммонда входит автомобиль Jaguar XK150. Эта машина недавно пережила реставрацию, сменив цвет на оттенок Dove Grey и обзавелась красным интерьером. Приводит в движение британский спорткар рядный 6-цилиндровый мотор, связку которому составляет современная трансмиссия.

Неподалеку от XK150 в гараже Хаммонда хранится еще не завершенный проект реставрации Jaguar XK120, а также старый пикап Peugeot. У него нет крыши, однако экс-ведущий Top Gear уже принял решение, что с ним делать дальше, но раскрывать карты пока не собирается.

Но на этом коллекция журналиста не ограничивается. В ней есть также автомобиль, на котором он ездил в Top Gear – это MGB GT. Рядом с ним припаркован Buick Riviera и мотоцикл Harley-Davidson.

В видеоролике Хаммонд рассказывает о том, что не так давно продал Porsche 911 1969 года, а также Lotus Esprit 350 Sport и Bentley 1959 года. Полученные с реализации машин деньги он планирует использовать в своем новом бизнесе – компании по реставрации автомобилей.