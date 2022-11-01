Что будет, если поставить направленную шину не той стороной

Шиномонтажные мастерские с приходом холодов испытывают бум с очередями и говорят о наступлении «горячего сезона». Это иногда приводит к тому, что второпях некоторые нерадивые сотрудники монтируют покрышки не той стороной, когда стрелка вращения или другие маркеры направленности, нанесенные на боковину шины оказываются повернуты в обратную сторону. К чему может привести такая ошибка?

Сама по себе «направленная покрышка» обладает специально разработанными для нее водоотводящими канавками, которые располагаются по ходу вращения колеса. Отличить их можно по надписи на колесе «Rotation», стрелке или треугольным насечкам, демонстрирующим шиномонтажнику направление движения машины.

В случае, если «направленная» резина установлена не той стороной, такие покрышки не будут обеспечивать заявленный ее производителем тормозной путь, однако не так критично, как многие это предполагают.

В среднем при торможении со скорости в 100 километров в час на мокрой или скользкой поверхности автомобиль остановится чуть дальше – примерно на метр-полтора, чем машина «обутая» в такие шины правильным образом.

Основная опасность в ошибке по установке «направленных» покрышек не той стороной кроется в другом – аквапланировании. Попавшие на мокрую поверхность или снежную кашу шины не смогут должным образом отводить осадки из пятна контакта. Это чревато тем, что на определенных скоростях машина попросту будет «всплывать» над дорогой, теряя зацеп.

Разумеется, негативным образом неверная установка подобного типа покрышек скажется и на их долговечности, а также значительно увеличит уровень шума, исходящего из колесных арок.