Стало известно, почему нельзя прикуривать современный автомобиль

Владельцы старых карбюраторных машин отлично знакомы с методом спасения от разряженного аккумулятора путем так называемого «прикуривания» от другого автомобиля. Провода протягиваются к батарее соседской машины и часто эта процедура завершается успешно. Впрочем, она также таит в себе множество рисков для машины донора.

Во времена «Жигулей» заниматься «прикуриванием» автомобиля считалось повседневным явлением. Однако с тех пор, как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, в Сети стали все чаще появляться сообщения о том, что оживление другого автомобиля выходит для решившего ему помочь боком. Причина кроется в отказе бортовой электроники.

Особенно опасно, когда водители пытаются «прикурить» автомобиль не зная, как это делается правильно. В многих современных машинах подсоединить провода к «массе» попросту некуда, поскольку моторный отсек полностью закрыт пластиковым кожухом, так что единственным решением этой проблемы станет зацеп «крокодила» к лонжерону.

Существует несколько главных правил для того, чтобы осуществить «прикуривание» автомобиля безопасно насколько это возможно с учетом рисков для электроники.

Так, например, не стоит пускать автомобиль, родной аккумулятор которого существенно мощнее донора.

Кроме того, подсоединяя провода не нужно первыми соединять «минусы», поскольку случайно затем задев «плюсом» любой металлический элемент автомобиля, появятся искры, чреватые возникновением пожара.