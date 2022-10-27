Чтобы стекла не потели: несколько практичных советов

Межсезонье приносит с собой резкие перепады температур, которые приводят к тому, что стекла в автомобиле начинают запотевать. Это вполне естественный процесс, который происходит из-за того, что в салоне насыщенный водой воздух оказывается теплее, чем на улице. Решить такую проблему может несколько рецептов из автомобильного мира.

Один, и пожалуй главный из них, следить за сухостью салона. Водитель и пассажиры сами не замечают, как с обувью заносят внутрь машины влагу, а климатическая установка не может справиться с задачей осушения. Помочь ей можно вовремя вытряхивая резиновые коврики, а также используя так называемые «автопамперсы» (влаговпитывающие коврики).

Снизить влажность в салоне можно и с помощью осушителя воздуха. Для этого хорошо подойдут силикагель или обычный наполнитель, который используется для кошачьих туалетов. Достаточно заполнить гранулами тот же старый носок и положить его на пол автомобиля.

А что делать, если стекла в автомобиле все-таки запотели? Самое простое решение – включить кондиционер (если он есть) в режим забора воздуха снаружи, направив дефлекторы на запотевшие стекла.

Кроме того, помочь в отпотевании стекол помогут электрообогревы. Но если нет ни того, ни другого, то в ход пойдет обычный «дедовский» метод – протирка запотевших стекол простой тряпкой или микрофиброй. Правда стоит быть готовым к тому, что удалившаяся таким образом влага с большой долей вероятности вновь вернется на те же места спустя несколько минут после езды.

Многие автомобилисты предпочитают использовать для этой процедуры газеты, поскольку типографская краска отлично справляется с ролью антизапотевателя.