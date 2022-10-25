Стало известно, во сколько обойдется привезти подержанную иномарку из Германии

С введением разрешения на параллельный импорт в Россию хлынул поток подержанных иномарок из различных стран мира. В их числе оказались не только Япония и сопредельные государства, но и Европа. О том, во сколько может обойтись привоз б/у-автомобиля из Германии рассказали журналисты издания «Газета.ру».

По словам экспертов, наиболее логичным выбором является машина в бюджете от 2 до 4 миллионов рублей. Их доставка до России, как правило, занимает порядка 10-20 дней, однако все бюрократические формальности, касающиеся ее постановки на учет, могут растянуться еще на месяц.

Сейчас наибольшей популярностью для заказа из Европы пользуются автомобили премиального класса, включая BMW 3-Series, 5-Series. Кроме того, россияне охотно заказывают Volkswagen Tiguan, Passat, Touareg и Audi Q5.

Доставка этих машин происходит как своим ходом, так и на автовозе. Какой из вариантов будет выбран зависит от величины заказанной партии.

Интересное наблюдение – везти недорогой автомобиль из Европы, который будет стоить порядка 1 миллиона рублей, не выгодно. Услуга по его доставке обойдется в тот же бюджет, что и для премиальной машины (250-300 тысяч рублей).

По словам экспертов, при бюджете в 3 миллиона рублей наиболее популярными машинами для заказа из Европы являются BMW X3 и 5-Series. На второй строчке располагаются недорогие «французы» типа Renault Megane, которые стоят примерно 1,5-1,7- миллиона рублей. Кроме того, большим спросом пользуются Audi Q5 и Audi A6.