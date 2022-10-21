Автомеханик советует скорее «переобуть» автомобиль и проверить электрику

Зима становится все ближе, а значит машинам предстоит пережить суровые испытания. Для того, чтобы автомобиль успешно их преодолел, важно помнить о заблаговременной подготовки «железного коня» к зиме. Как это правильно делать рассказал автомеханик Сергей Тонконоженко в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, первое, что необходимо сделать как можно скорее, так это переобуть автомобиль на зимние покрышки. Тянуть с этой процедурой нельзя, поскольку уже в начале ноября ночная температура начнет снижаться до минусовых значений.

Но ограничиваться только «переобувкой» не стоит, поскольку в автомобиле существует как минимум одна система, которая с наступлением холодов может дать сбой. Речь идет об электрике и в частности об аккумуляторной батарее.

Еще одна важная система, завязанная на электрической составляющей – печка. Проверить ее можно простым способом – заведя машину стекла должны отпотевать примерно за несколько минут. Если это не происходит, то с печкой могут быть какие-то неполадки.

Ранее Daily-Motor.Ru раскрыл несколько советов, которые позволят избежать проблем с автомобилем зимой. В их числе: своевременный переход на «зимние» покрышки, уход за сколами и царапинами на кузове и стеклах, проверка щеток стеклоочистителей и переход на незамерзающую стеклоомывающую жидкость, а также проверка аккумулятора.