В Нидерландах построили пляжный багги с холодильником. Его салон можно мыть из шланга

Компания Savage Rivale, ранее отметившаяся в сфере автомобилестроения одним необычным суперкаром с дизайном в яхтенном стиле, представила на суд общественности полностью новую модель. Речь идет о пляжном багги Coastrunner, работающем на электрической тяге.

Голландская компания была основана в 2008 году двумя студентами Эмилем Полом и Джастином де Буром. Первой моделью этой фирмы стал суперкар Roadyacht GTS, оснащенный компрессорным 8-цилиндровым мотором от Chevrolet Corvette ZR1. Теперь к нему присоединился автомобиль полностью другого формата – пляжный электрокар на пространственной раме из алюминия, к которому прикреплен трубчатый каркас крыши.

Внешние панели Coastrunner выполнили из композитных материалов, а мягкую крышу наделили возможностью складывания в рулон.

У новинки Savage Rivale нет ни дверей, ни боковых стекл. Зато машина может похвастать наличием сразу двух багажных отделений. Объем основного равен 250 литрам, а дополнительного, расположенного спереди – 60 литрам. Причем последний представляет собой полноценный холодильник.

Клиренс Coastrunner составляет 215 мм. Приводит в движение электромобиль электрический мотор, размещенный на задней оси. Максимальная мощность этого агрегата равна 50 киловаттам или 68 лошадиным силам (250 Нм). За дальность хода отвечает тяговый аккумулятор емкостью 20 кВт/ч, разбитый на два модуля. Суммарная дальнобойность Coastrunner благодаря нему составляет 200 километров.

Внутри новая модель Savage Rivale похожа на катер. На полу можно заметить искусственный тик Esthec. Материалы салона спроектированы таким образом, чтобы при загрязнении их легко можно было помыть с помощью шланга.

Цены на Coastrunner пока не объявлены, но, если верить слухам, машина будет стоить не менее 35 тысяч евро или 2 миллиона 100 тысяч рублей.