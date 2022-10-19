Крупные штрафы и лишение прав: водителей ждет неприятный сюрприз в 2023 году

Российских автомобилистов может ожидать крайне неприятный сюрприз, заключающийся в так называемой «ловушке», которую может начать использовать ГИБДД. В результате нее многие нарушители рискуют лишиться своих водительских прав. Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2023 году и затронет всех, кто будет находиться за рулем любого транспортного средства в общем потоке.

Анонс новой системы слежения за водителями, которая будет представлять собой встроенные камеры в мигалках патрульных автомобилей, состоялся несколько дней назад. Предполагается, что такие камеры будут установлены во все без исключения машины дорожной полиции. Устройствам предстоит заниматься фиксацией всего происходящего на дороге в динамичном режиме, в том числе отслеживать нарушение правил дорожного движения.

По мнению экспертов, уже привычные для россиян камеры фиксации нарушений, которые устанавливаются вдоль дорог, как правило серьезной угрозы для автомобилистов не несут, поскольку те знают, где они находятся.

С камерами фиксации нарушений, установленными в «люстру» машин ГИБДД, все окажется гораздо сложнее, учитывая, что патрульные автомобили могут появиться буквально из неоткуда, а система записи окажется способна работать на все 360 градусов.

Кроме того, устройства, которые готовятся интегрировать в световой блок на крыше таких машин, будут способны фиксировать не только незначительные нарушения, включая неправильную парковку, но и более серьезные вплоть до выезда автомобиля на встречную полосу движения или проезд на красный сигнал светофора. В таких случаях водитель может не только получить крупный штраф, но и даже лишиться своего водительского удостоверения.