Новая Lada Priora 2022: как мог бы выглядеть такой автомобиль

Производство Lada Priora завершилось в 2018 году. О преемнике этой модели с тех пор «АвтоВАЗ» не вел и речи. Тем не менее, это не остановило независимых дизайнеров в стремлении представить, как мог вы выглядеть возрожденный автомобиль.

По задумке авторов этого виртуального проекта, модель могла бы получить название Lada Priora 2022. Как отметили создатели рендеров, новая «Приора» не будет иметь ничего общего с ее предшественницей и окажется автомобилем D-класса, которому предстоит заменить в этом сегменте ушедшую Toyota Camry и готовящуюся покинуть наш рынок из-за остановки производства Kia K5.

На изображениях показан автомобиль в кузове лифтбэк с безрамочными дверьми, а также передней частью, оформленной в соответствии с фирменным X-образным стилем «АвтоВАЗа».

При этом боковой профиль машины оказался «чистым» (без использования X-выштамповок), а задние фонари были объединены в общий блок, по середине которого расположилась надпись крупными буквами «Lada».

Внутри машины можно заметить цифровую панель приборов, скошенное по хорде рулевое колесо, а также большой экран мультимедийной системы.

О том, какая платформа могла бы лечь в основу «Приора 2022», пока остается только догадываться. Но разработчики этого виртуального концепта уже определились с его линейкой двигателей. В нее, по их задумке, должны войти 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 114 л.с., агрегатированный механической трансмиссией, а также 1,3-литровый 137-сильный турбомотор, работающий в связке с «роботом».

А теперь от вымысла к реальности. Очевидно, что никакой новой Lada Priora в ближайшем будущем не будет. Такая модель не входил в план «АвтоВАЗа» ни до февраля, ни сейчас.

Ближайшими новинками российского автогиганта будут кроссовер на базе Lada Vesta и преемник Lada Granta, которые появятся в 2024-2025 годах.