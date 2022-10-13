Рейсовый автобус Chevrolet G4500 превратили в пляжный дом на колесах за 3,8 млн рублей

Некоторые любители путешествий предпочитают переоборудование автобусов вместо переоборудования фургонов, поскольку первые предлагают значительно большие объемы жилого пространства. В автобусе можно разместить все домашние удобства и при этом получить дополнительное пространство для передвижения между секциями.

Показанный на фотографиях дом на колесах когда-то был рейсовым автобусом, но превратился в автономный пляжный домик, который может похвастаться необычным интерьером, наполненным всем необходимым для комфортного проживания.

Нынешний владелец купил автобус Chevrolet G4500 в октябре прошлого года и завершил его переоборудование в июле этого года. Длина автобуса составляет 7,6 метра, а ширина – 2,2 метра, что позволяет комфортно проживать внутри двум людям. Кузов машины выкрашен ярко-синий цвет, который также проиллюстрирован и внутри автомобиля такими текстильными элементами, как шторы и полотенца.

Владелец добавил к оснащению своего кемпера прицепное устройство и две 200-ваттные солнечные батареи на крыше. Автобус также вмещает 65 галлонов (295 литров) пресной воды, что позволяет путешественникам при желании полностью отключиться от сети водоснабжения на несколько дней.

Внутри предусмотрена гостиная, кухня, уютная спальня и хорошо оборудованная ванная комната.

Как только вы зайдете внутрь, вас встретит жилое пространство с открытой концепцией. В правой части автобуса находится кухня с большой раковиной, широкой деревянной столешницей, походной плитой и переносным холодильником. Тут же расположено множество шкафов и ящиков, в которых можно хранить кухонную утварь, кастрюли, сковородки и другие необходимые предметы.

Через кухню находится гостиная, где есть скамейка, которая может служить кроватью для одного человека. Выше видны еще несколько кладовых, где путешественники могут хранить весла для байдарок или другие предметы, которым не нашлось места в автобусе.

Ванная комната располагается в нескольких шагах спереди. Тогда как сзади находится спальня, в которой установлена двуспальная кровать и несколько корзин, в которые можно сложить одежду или другие вещи.

Переоборудованный в дом на колесах маршрутный автобус выставили на продажу на сайте «Tiny House Listings», где за него просят от 59 тысяч долларов (3 миллиона 800 тысяч рублей).