В Сети показали реакцию иностранцев на забытую на 18 лет в лесу «Волгу»

Автомобильный YouTube-канал «Flexiny» выпустил новый видеоролик, в котором продемонстрировал советский седан «ГАЗ-24 Волга», забытый в лесу на 18 лет. По словам блогеров, машина была куплена новой, проехав с тех пор почти 80 тысяч километров. Впрочем, в какой-то момент по неизвестным причинам от ее эксплуатации было решено отказаться.

Столь долгое нахождение на открытом воздухе привело к серьезным повреждениям не только кузова, но также интерьера и технической стороны автомобиля. Многие элементы экстерьера проржавели насквозь, покрывшись толстым слоем грязи и плесени, а салон оказался наполнен мусором.

Впрочем, даже несмотря на столь плачевное состояние, рядом нехитрых манипуляций «Волгу» все же удалось завести. И этот факт сильно впечатлил иностранных блогеров. Кроме этого они отдельно отметили дизайн машины, назвав его «самым красивым «ГАЗом», а также отделку салона хромом и удобные кресла.

Но автомобиль не только завелся, но еще и поехал. А после авторы ролика занялись отмыванием кузова машины, тем самым хоть и частично, но вернув «Волге» прежний внешний вид.

В комментариях к ролику пользователи видеохостинга отнеслись к советскому автомобилю более чем благосклонно. Вот несколько из них:

Ivan Baida: «Процесс мойки – просто бесценен!! Величайший антистресс!! Волга – просто красавица! Столько лет в лесу простояла, и завелась, и поехала!!!»;

David Montgomery: «Не могу поверить, как хорошо автомобиль поехал даже спустя столько лет. Отличная работа!»;

Jamie Wood: «Раньше это был роскошный автомобиль. Отделка хромом, встроенное радио, удобные кресла — это делало его действительно классным седаном».

Blue Razor: «Великолепная классика»;

Volktales: «Шикарный дизайн. Видел эту машину вживую только однажды – 30 лет назад во Вьетнаме».