Стало известно, как будут штрафовать за остановку на островке безопасности

7 февраля 2022 года правительство внесло поправки в правила дорожного движения, в которых указан запрет на проезд и парковку на так называемых «островках безопасности».

На сегодняшний день существует несколько видов таких зон, которые нерадивые автомобилисты используют в качестве мест для остановки автомобиля, причем порой длительной. Тем самым перекрывая обзор другим водителям.

Нововведения должны позволить улучшить ситуацию. В пункт 12.4 ПДД на прошлой неделе была внесена поправка, звучащая следующим образом: «Остановка запрещена на островках, обозначенных разметкой 1.16.1 – 1.16.3». Эта разметка обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков.

Таким образом, отныне «Островки безопасности» придется объезжать и стараться на них не останавливаться. В последнем случае, если нарушить это правило, то водителя будет ждать штраф, который в зависимости от региона окажется разным – от 500 до 2 тысяч 500 рублей (в Москве или Петербурге).

Кроме того, администрация города сможет эвакуировать автомобили, припаркованные на «островках», на штрафстоянки.