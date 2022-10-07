ГИБДД будет лишать прав и конфисковывать СТС за это нарушение: подробности

В конце сентября стало известно, что правительство поддержало законопроект о наказании для автомобилистов, нарушающих тишину. Им грозит повышенный штраф, но при определенных обстоятельствах это наказание может перерасти в более серьезное – лишение прав и конфискацию СТС автомобиля.

По информации приморской газеты «ПримПресс», на этой неделе столичные и региональные ГИБДД приступят к рейдам, направленным на поиск нарушителей тишины.

Для того, чтобы выявлять шумные машины, дорожная полиция будет использовать так называемые шумомеры, которые замеряют уровень звуковых колебаний, издаваемых автомобилем.

Устройства настроены таким образом, чтобы фиксировать превышение уровня шума от машины отметки в 96 децибелов. Такое нарушение карается штрафом в 500 рублей.

При этом за использование нештатной системы выхлопа наказание может оказаться гораздо суровее. При первом нарушении автомобилист получит штраф, но при повторном он рискует лишиться свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В таком случае машину отправят на штраф-стоянку. Кроме того, как отмечает источник, водителя могут лишить прав на управление автомобилем.

Для нарушителя будет выписано предписание, согласно которому он должен устранить незаконный тюнинг в обозначенные сроки. Если это требование не будет выполнено, то регистрация транспортного средства может быть аннулирована.

Напомним, сейчас Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52231-2004 устанавливает предельный уровень шума, который может производить автомобиль, в 96 децибелов. Он включает в себя не только звуки работы мотора, но и звуки, исходящие от выхлопной трубы машины, и те, что доносятся из ее салона.