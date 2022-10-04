Автомобиль в мороз: советы как подготовить машину к зимней эксплуатации

С приходом холодов автовладелец может столкнуться с рядом неприятностей при эксплуатации машины, которые могут привести к высокому риску поломок и аварий. Чтобы их избежать нужно начинать готовиться к зиме заранее. Издание Daily-Motor.Ru назвало десять советов того, как подготовить машину к холодам.

Первое, что стоит сделать, чтобы безопасно эксплуатировать автомобиль зимой, сменить шины с летних на подходящие – фрикционные или шипованные.

Не стоит забывать о работе над сколами и царапинами на машине, которые образовались за летний сезон. Если не обратить на это внимание, дорожные реагенты вкупе с зимней влагой могут нанести кузову машины значительный вред, последствия которого выльются летом в дорогостоящий ремонт.

То же самое касается лобового стекла, где порой появляются глубокие сколы. Зимой из-за резких перепадов температур эти повреждения рискуют превратиться в трещины, расползающиеся от края до края. Так что лучше исправить эти недостатки еще до прихода морозов.

А еще не забывайте менять перед зимним сезоном щетки стеклоочистителя (особенно, когда они начинают оставлять полосы воды и грязи) и заливать незамерзающую стеклоомывающую жидкость.

И, наконец, последний совет. Проведите диагностику аккумулятора. Батарея автомобиля может работать без особых проблем летом, но начнет быстро терять заряд в условиях низких температур. И однажды машина попросту не заведется. Если аккумулятор не молод, а его состояние вызывает сомнения, лучший вариант купить новую батарею.