В Сети показали, каким мог быть возрожденный суперкар Matra

Компания Matra как производитель автомобилей была основана во Франции в 60-х годах прошлого столетия, а уже в конце этого десятилетия подготовила свой первый гоночный спортивный прототип, получивший название Matra MS640. До наших дней автомобиль не дожил.

Оригинальная машина была уничтожена в результате серьезной аварии, произошедшей в ходе тестов. Однако в начале 90-х из остатков запчастей все же удалось собрать второй экземпляр этой модели, который в 2000-х стал экспонатом музея.

Независимый дизайнер решил представить, как мог бы выглядеть возрожденный суперкар Matra, опубликовав на своей странице в социальных сетях эскиз такого автомобиля.

Машине досталось название Matra MS 640-2. Ее разработчиком оказался экс-дизайнер Renault Алан Дерозье, который сейчас работает в немецкой фирме Kiska Design, отметившийся в свое время проектами KTM и Hisqvarna.

По мнению автомобильного художника, возрожденная «Матра» должна была сохранить характерный колпак кабины, а также плавники сзади, которые служат в качестве замены традиционному антикрылу.

Машину, которую окрестили «переосмыслением французской иконы», дизайнер окрасил в характерный для оригинальной MS640 голубой цвет с белыми вставками.

О том, какой могла бы оказаться техническая сторона модели, автор изображений решил умолчать. Но настоящая Matra MS640 комплектовалась 3-литровым мотором V12, который в зависимости от версии был способен выдавать от 395 до 520 л.с.