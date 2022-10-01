Автоэксперты рассказали, когда нужно начинать готовить автомобиль к зиме

Начинать подготовку автомобиля к зиме лучше заранее, не дожидаясь глубокой осени и первых снежных осадков. В Сети можно найти множество однотипных рекомендаций, которые часто являются неактуальными. Редакция Daily-Motor.Ru решила обозначить самые важные аспекты подготовки личного автомобиля к зиме.

По мнению некоторых экспертов, начинать готовить автомобиль к зимнему сезону стоит уже с весны. Разумеется, эта рекомендация не носит ничего общего с реальностью.

Первое, на что стоит обратить внимание еще до приходов холодов, состояние аккумулятора. Батарея должна иметь достаточную плотность электролита (не ниже 1,27 г/см3). Вместе с этим лучшим вариантом будет проверить крепление всех клемм.

Не лишним будет проверить работу стартера и генератора, особенно если автомобиль проехал уже более 100 тысяч километров.

Чтобы не столкнуться с сюрпризами при запуске машины в минусовую температуру стоит задуматься о замене свечей зажигания и высоковольтных проводов, особенно если они эксплуатируются уже давно.

Не стоит забывать и о щетках стеклоочистителей, которые выходят из строя примерно за один сезон. Если «дворники» не справляются со своей функцией и уже «полосят», то по возможности их стоит заменить, либо провести ревизию резинок.

Но, пожалуй, самой важной рекомендацией, в этом вопросе является использование зимних покрышек. Если резина старая, то ее состав практически наверняка уже высох, а значит не будет обеспечивать должного сцепления на льду. Так что подумать над покупкой новых шин лучше заблаговременно, не дожидаясь сезонного роста цен на такие покрышки.