5 признаков того, что автомобиль пора менять

Как известно, любая машина нуждается в регулярном ремонте, даже если она новая. Но порой лучше перестать тратиться на запчасти и обслуживание и подумать над приобретении другого автомобиля. Редакция Daily-Motor.Ru назвала 5 ярких признаков того, что машине стоит начать искать замену.

Сгнивший кузов

Залог долгой жизни кузова – правильное хранение и уход за автомобилем. А еще качественный металл. Но если коррозия уже началась – дела плохи. Вариант сохранить внешний вид кузова и его прочность только один – затратный кузовной ремонт, который хоть и решит проблему на время, но не на всегда. Альтернатива – продать ржавеющий автомобиль.

Многократные поломки двигателя

Двигатель может выйти из строя на любом автомобиле. Произведенный капитальный ремонт обычно решает этот вопрос на десятки тысяч километров. Но бывают случаи, когда мотор снова ломается практически сразу после починки.

Такой расклад может говорить либо о плохом сервисе, в котором осуществлялся ремонт, либо о более серьезных проблемах с мотором. В последнем случае связанные с этим затраты могут обойтись в круглую сумму, которая иногда оказываются сопоставима с ценой другой машины.

Машина в постоянном ремонте

Существуют не слишком удачные автомобили, которые приходится ремонтировать постоянно. Иногда это похоже на аномалию, но в такой машине вечно что-то идет не так. То ломается двигатель, то коробка, то электрика, то выходят из строя дополнительные системы.

Новые статьи расхода появляются быстрее, чем владелец успевает исправить предыдущие неполадки. На такую машину не хватит никаких денег, а полностью исправной ее не сделать. Так что единственное верное решение – это продажа.

Исчерпанный километраж

На некоторых автомобилях хочется ездить даже спустя 30 лет. Но если это не коллекционный образец, а эксплуатируемое ежедневно транспортное средство – все его компоненты со временем изнашиваются. Какими бы качественными ни были детали, они начнут выходить из строя просто от времени и намотанного километража.

Красная линия для большинства машин до 2000 годов выпуска проходит на отметке в 500 тысяч километров. У современных этот показатель заметно ниже – порядка 250-300 тысяч километров, после преодоления которых лучшим решением будет продажа.