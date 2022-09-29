Китайский SAIC выпустил новый большой кроссовер по цене Lada Vesta

Поднебесный автогигант SAIC, владеющий несколькими суббрендами в Китае, выпустил новую модель под маркой Feifan (Rising). Автомобиль представляет собой среднеразмерный кроссовер, который стоит примерно столько, сколько дилеры просят за обновленную Lada Vesta NG – 289 тысяч 900 юаней или 2 миллиона 339 тысяч 500 рублей по текущему курсу.

Компания Feifan (Rising) появилась в прошлом году в результате перетасовки моделей Roewe, которая ведет свою родословную от британского Rover. Сейчас в ее линейку входит седан ER6 и кроссовер Marvel R.

Новый купеобразный вседорожник марки получил название R7 и имеет длину 4900 мм, ширину – 1925 мм, высоту – 1655 мм. Размер его колесной базы равен 2950 мм.

Автомобиль может похвастать наличием безрамочных дверей, скрытых в кузове дверных ручек, панорамной крыши, рельефного капота, а также LED-оптики с узкими фарами и колесными дисками с необычным дизайном, обутыми в низкопрофильные покрышки.

Оснащение Feifan R7 включает в себя автопилот третьего уровня, который работает благодаря нескольким камерам и лидару. Внутри автомобиля размещен крупный тачскрин, который объединяет в себе цифровую панель приборов и сразу два экрана мультимедийной системы.

У Feifan R7 будет на выбор две модификации. Первая – переднеприводная с одним электрическим двигателем, установленным на задней оси. Максимальная отдача такого варианта составит 340 лошадиных сил.

Альтернатива – полноприводное исполнение с двумя электромоторами мощностью 544 лошадиные силы.

В продажу новый кроссовер Feifan/Rising поступит в конце 2022 года.