Как не сломать вариатор автомобиля: 4 совета

Разновидность автоматической трансмиссии, носящей название вариатор, в последние годы все чаще появляется на современных автомобилях. Ее надежность порой вызывает вопросы. Впрочем, такая коробка передач может прослужить достаточно долго, если следить за ее состоянием и не прибегать к некоторым вредным привычкам.

Первое, о чем стоит помнить, когда целью является сохранение вариаторной трансмиссии, такая коробка передач не любит пробуксовки и резвые старты со светофора. Особенно это актуально становится для еще не прогретого вариатора, в котором в моменты перегрузок ускоряется износ внутренних деталей.

Другой важный совет – никакого «оффроуда». Вариаторная трансмиссия – очень нежный агрегат. Застряв в грязи, водителю в любом случае придется попытаться выбраться из западни своим ходом, а значит буксовать, что крайне не рекомендуется в случае с таким типом коробки передач.

Губительной для вариатора может оказаться даже относительно безопасная процедура буксировки прицепа или вытаскивание из грязи другого автомобиля.

Но, пожалуй, наиболее сильный вред принести вариаторной коробке передач можно затянув с заменой в ней трансмиссионной жидкости. Чаще всего производители не указывают каким должен быть пробег для этой сервисной процедуры, но автомастера советуют менять масло в вариаторе 50 тысяч километров пробега.

Если условия эксплуатации тяжелые, сроки замены рекомендуется уменьшить до 35-40 тысяч пробега.

И не стоит забывать о том, что вариатору нужна специальная трансмиссионная жидкость с обозначением CVTF на канистре.