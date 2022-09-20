Maxus представил первый в мире премиальный электрический полноразмерный вэн Mifa 9

Компания Maxus привезла на автомобильную выставку в Ганновере под названием IAA Transportation 2022 новый электрический минивэн Mifa 9. Машина представляет собой первый в мире люксовый полноразмерный «батарейный» вэн. По крайней мере так заявлено в официальном пресс-релизе Maxus.

Длина Mifa 9 оказалась равна 5270 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1840 мм. Внешне автомобиль выглядит как простой минивэн, но с чертами, характерными для спортивных машин, в том числе в передней части кузова.

Электрический вэн был построен на новой модульной архитектуре IFA разработки самого Maxus. Приводит в движение автомобиль всего один электрический мотор, выдающий 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Впрочем, в будущем Mifa 9 должна получить несколько электродвигателей, суммарная мощность которых составит порядка 680 л.с. На разгон с места до 100 км/ч у него будет уходить всего 3,8-секунды, а максимальный запас хода за счет тягового аккумулятора емкостью 90 кВт/ч составит около 600 километров.

Интерьер автомобиля выполнен с использованием премиальных материалов, включая натуральную кожу, анодированный алюминий, а также лакированное дерево.

Второй ряд сидений новой модели Maxus получит так называемые «капитанские» кресла со специальными подножками, собственными подлокотниками, возможностью электрической регулировки более чем в десяти направлениях, а также функциями массажа, вентиляции и обогрева.

Несмотря на то, что дебют Maxus Mifa 9 только состоялся, прием заказов на него на европейском рынке уже открыт. Впрочем, до покупателей премиальный минивэн доедет только в 2023 году. Какой окажется цена новинки пока неизвестно.