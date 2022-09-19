Большие пикапы Ram 1500 скоро лишатся дизеля

Актуальная модельная линейка американского автопроизводителя Ram, входящего в концерн Stellantis, включает в себя как вэны, так и полноразмерные пикапы, включая грузовик 1500 предыдущей генерации с приставкой к названию Classic. Он, как и пикап нового поколения, имеет в своей линейке двигателей дизельный мотор, от которого компания скоро откажется.

О планах по сокращению вариантов Ram 1500 рассказал генеральный директор компании Майк Коваль-младший. По его словам, американский автопроизводитель стремится ворваться в электрифицированное будущее, поэтому машин, работающих на «тяжелом топливе» вскоре у него не останется.

Прием заявок на покупку Ram 1500 с 3-литровым дизельным агрегатом V6 Eco Diesel будет свернут в ноябре этого года, а с января выпускать такие пикапы полностью прекратят.

Напомним, турбодизельный мотор появился в агрегатной гамме грузовика 1500 еще в 2014 году. 6-цилиндровый мотор несколько раз переживал процедуру модернизации и сейчас выдает 264 л.с. и 651 Нм крутящего момента. Такие варианты Ram 1500 комплектуются безальтернативным полным приводом и имеют исключительно 2-рядную кабину. Полностью заполненного бака хватает для того, чтобы проезжать до 1600 километров.

Узнав о том, что Ram планирует свернуть продажи дизельных 1500, американские клиенты в первые трое суток с заявления компании успели оформить более 8 тысяч заказов на Ram 1500 с мотором, работающим на «тяжелом топливе».

Тем не менее, пока о полном отказе от дизелей американские автопроизводители, включая тот же Ram, Ford и General Motors, не говорят. Так, к примеру, в самом тяжеловесном сегменте пикапов модель Ram 3500 с 6,7-литровым агрегатом компании Cummins остается лидером за свои буксировочные возможности, так что лишать ее этого преимущества американцы пока не спешат.