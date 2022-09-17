Формула-Е на грани позора. У серии, угрожавшей Формуле-1, новая беда

В начале этой недели в итальянском Варано завершились двухдневные испытания Формулы E Gen3. FIA и производители продолжают попытки решить серьезную проблему, связанную с аккумуляторным оборудованием новых амбициозных болидов электрического чемпионата.

Групповые тесты были предложены компанией Porsche, которая изначально забронировала трассу всем остальным производителям и FIA. Эксперты полагают, что сейчас наступил решающий период для разработки автомобилей Gen3 перед омологацией в начале ноября.

Испытания проходили за закрытыми дверями и в условиях строгой безопасности на 1,46-мильной трассе Autodromo Riccardo Paletti. Никаких фотографий выпущено не было, поэтому данная статья проиллюстрирована показательными снимками с других тестов Gen3. Это был первый подобный случай, когда все производители провели совместные испытания своих автомобилей Gen3.

Причина проведения тестов связана с ненадежностью нового накопителя рекуператированной энергии (RESS), который командам Формулы-Е поставляет технологическое подразделение коллектива Williams, выступающего в Формуле-1.

В ходе тестов на большинстве машин возникали технические неисправности – из-за вибраций накопители выходили из строя. Для того, чтобы хоть как-то проехать намеченную командами дистанцию, организаторам пришлось ограждать повороты с поребриками конусами.

Все это может привести к тому, что на старте первой гонки чемпионата Формулы-Е большая часть машин сломается уже на старте.

Разумеется, это нанесет очередной удар по итак испытывающей серьезные проблемы электрической гоночной серии и, соответственно, вызовет волну насмешек со стороны фанатов неэлектрических гоночных категорий.