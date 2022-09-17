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Автоэксперт заявил, что неопытным водителям подойдут шипованные шины

От: Алексей Шмидт
шипованные шины

Приход холодов заставляет задуматься российских автомобилистов о необходимости перехода с летних на зимние шины. Но выбор последней сопряжен с решением какую именно резину ставить – фрикционную или шипованную. Своим мнением по этому вопросу поделился автоэксперт Иван Стайлов.

По его словам, переход с летних на зимние покрышки лучше осуществлять в первой декаде или середине октября, когда в большинстве регионов России уже отмечаются ночные заморозки. Те автомобилисты, которые не придерживаются такого совета, часто создают аварийные ситуации на дорогах.

Что касается выбора зимней резины – шипованной или так называемой «липучки», то это зависит от того, какой тип последней водитель выбирает. 

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Существует два варианта фрикционных шин – европейский и скандинавский. Первый предназначен для более мягкой зимы без экстремально низких температур и с малым количеством снега на дорогах. Тогда как скандинавская модификация резины подходит и для сурового климата, как в России. Поэтому лучшим выбором эксперт называет как раз последний тип фрикционной резины.

Вместе с тем, в интервью изданию «360» Стайлов отметил, что для новичков лучшим вариантом будет не «липучка», а шипованные покрышки, которые позволяют выбираться из льда и чувствовать себя на заснеженной дороге практически как на асфальте.

Среди минусов «шиповок» эксперт указал снижение управляемости автомобиля при оттепелях и повышенный уровень шума, создающийся протектором с металлическим наполнением. 

При этом, если верить его словам, опытные водители могут выбирать для себя любой тип зимних покрышек, но должны учитывать, что шипованная резина служит меньше, чем фрикционная. 

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