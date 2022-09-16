Эксперты объяснили, можно ли ставить светодиодные лампы вместо галогенных?

Многие автомобилисты в стремлении доработать собственную машину прибегают к улучшению ее светотехники. Сначала они устанавливали более мощные галогенные лампы в простые фары, которые ослепляли встречный поток, затем перешли на использование нештатного «ксенона», а теперь взяли в обиход новомодные светодиодные лампы. Эксперты объяснили, насколько легален такой вид тюнинга и какой штраф можно за него получить.

Согласно информации, опубликованной журналом «АиФ», до 2019 года за такое нарушение в России лишали водительских прав от 6 до 12 месяцев, а также конфисковывали указанные приборы и приспособления. Впрочем, в середине 2019-го появилось разъяснение Верховного суда, в котором максимальный штраф за установку так называемого «колхозного ксенона» составил уже 500 рублей.

Таким образом, за нестандартные лампы в фарах в России перестали лишать водительских удостоверений, что подтолкнуло популярность такого вида тюнинга и увеличило продажи таких световых деталей.

Как отмечают автомобильные эксперты, переоборудование головной оптики машины должно осуществляться в соответствии с полученным на нее сертификатом, который оформляет сам автопроизводитель перед тем, как начать продажи автомобиля.

Если в этой документации указано, что транспортное средство должно комплектоваться светодиодной головной оптикой, то значит она может быть установлена даже на ту модель, комплектация которой имела бюджетные галогенные фары.

Просто так вставлять светодиодные лампы в простые галогенные фары нельзя. Такой вид доработки приведет к тому, что они будут не в фокусе – светить ярче, однако рассеивать лучи по сторонам. Спросите, тогда зачем они продаются? Такие лампы предназначены не для автомобилей, а для снегоходов и квадроциклов.