Танк времен Второй мировой войны Stuart M5 продают за 7 миллионов рублей

Танк Stuart M5, ставший действующим участником на всех трех театрах военных действий во время Второй мировой войны, включая Северную Африку, Тихий океан и континентальную Европу, видел все то, что мы сейчас можем назвать одним из самых жестоких веков в современной истории. Техника тех времен служит напоминанием о столь мрачном периоде, но при этом станет отличным дополнением и повысит ценность любой коллекции военных предметов.

Одну из таких машин выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer». Танк сошел с конвейера в 1943 году и был построен подразделением General Motors в Южной Калифорнии на заводе South Gate Assembly.

Военный M5 Stuart оснащался двумя моторами Cadillac V8, которые передавали мощность через две автоматические трансмиссии Hydra-Matic в раздаточную коробку.

Сейчас этот танк не на ходу. У него отсутствует один из моторов, две трансмиссии и «раздатка».

Кроме того, у него нет сидений и рулевого управления, а приборная панель повреждена, но сохранились люки для водителя, расположенные сверху, вращающаяся башня, приподнятая задняя площадка и отфрезерованная пушка M6.

Впрочем, даже в таком виде этот танк является идеальным претендентом на реставрационный проект, чтобы затем попасть в чью-либо военную коллекцию.

Согласно объявлению, при предыдущем владельце он был подвергнут дробеструйной обработке, а затем перекрашен в оливковый цвет. Также продавец указал, что подшипники башни были заменены.

Танк Stuart M5A1, выставленный на аукцион, сейчас находится в Западном Лос-Анджелесе. Самая высокая ставка за него на торгах на момент публикации этого материала составляет 116 тысяч долларов или почти 7 миллионов рублей.