Автоэксперты рассказали, как правильно буксировать автомобиль с АКПП

Буксировка автомобиля с автоматической трансмиссией требует соблюдения определенных процедур, которые позволят сохранить коробку передач в целости и сохранности. В данном случае речь пойдет о действиях с классическим «гидротрансформатором», а не с вариатором или «роботом».

Первое, что стоит знать, длительная буксировка машин с АКП является самым быстрым способом «убить» трансмиссию, однако делать это при соблюдении определенных регламентных правил отнюдь не запрещено.

Так, к примеру, трос между автомобилями должен обеспечивать расстояние от 4 до 6 метров, а скорость буксировки не должна превышать 50 километров в час, а во дворах – не более 20 километров в час. Но все это относится скорее к ПДД, нежели к технической стороне вопроса.

Если машина способна завестись, то это сразу же облегчает процесс буксировки. Переводим селектор в положение N и можно ехать. Однако если двигатель буксируемого автомобиля не работает, то, соответственно, не функционирует и масляный насос, смазывающий и охлаждающий элементы «автомата». Так что лучшим вариантом в таком случае будет использование эвакуации с помощью частичной или полной погрузки.

Но если такой способ недоступен, то следует воспользоваться обычным методом гибкой сцепки. Для того, чтобы в таком случае перевести рычаг в нейтральное положение чаще всего приходится пользоваться скрытой под небольшой заглушкой кнопкой-фиксатором. Но не стоит забывать, что такая буксировка подходит только для небольших расстояний и при езде на низкой скорости.