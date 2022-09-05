С 6 сентября российские автомобилисты могут лишиться прав за приоткрытые окна

Российских автомобилистов ждет очередной рейд ГИБДД, который пройдет на этой неделе. Он будет касаться выявления среди них тех, кто находится за рулем в нетрезвом состоянии, а это, напомним, карается лишением прав.

Представитель ведомства, пожелавший сохранять анонимность, рассказал изданию «Primepress» один из секретов, который позволяет сотрудникам дорожной полиции определять пьяных водителей.

По его словам, осенью, когда погодные условия ухудшаются, практически никто уже не ездит с открытыми стеклами. Но часто это не касается водителей, употребивших алкоголь перед поездкой, у которых при закрытых окнах начинают изнутри запотевать стекла.

На этой неделе сотрудники ГИБДД, как и каждую другую осень, будут обращать внимание на эту деталь.

Как известно, нетрезвые водители чаще остальных становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Езда в состоянии алкогольного опьянения карается не только лишением водительских прав, но и штрафов в размере от 30 тысяч рублей.