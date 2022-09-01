 Ariel представила 1200-сильный гиперкар с газотурбинным двигателем

О планах небольшой британской компании под названием Ariel создать высокопроизводительный автомобиль с мощным газотурбинным мотором стало известно еще в 2017 году. А теперь, спустя пять лет, разработчики раскрыли характеристики такой модели.

Речь идет о модели Hipercar, что можно расшифровать как «High Performance Carbon Reduction». Компания Ariel готовит сразу несколько вариантов автомобиля, самый дорогой из которых получит сразу четыре электрических двигателя. Их суммарная отдача составит 1200 лошадиных сил, что позволит разгоняться до скорости в 100 км/ч всего за 2 секунды.

Газотурбинный силовой агрегат для Ariel Hipercar будет предложен в качестве опции. Он будет выступать в качестве «удлинителя хода», который не будет непосредственно приводить в движение гиперкар, а задействуется лишь в качестве системы для подзарядки тягового аккумулятора.

Новый гиперкар, который внешне сильно походит на бэтмобиль, спроектирован на базе алюминиевого монокока. В качестве подвески в модели используются двойные поперечные рычаги со стабилизаторами как спереди, так и сзади. Пока вся эта конструкция облачена в 3D панели, однако к серийному выпуску их заменят на карбоновые.

Без использования так называемого газотурбинного 48-сильного двигателя запас хода Hipercar будет равен 240 километрам. Насколько этот показатель увеличится при выборе этой опции не уточняется.

А вот что известно точно, так это мощность 2-моторного и 4-моторного вариантов модели. В первом случае она составит 598 лошадиных сил и 898 Нм крутящего момента, а во втором – 1196 «сил» и 1820 Нм.

Предполагается, что электромобиль сертифицируют как обычное транспортное средство. Это позволит ему легально передвигаться по общественным дорогам.

Прием заказов на новую 2-дверку компании Ariel уже стартовал, однако серийные автомобили появятся не раньше, чем через 1,5-2 года. Стоит Hipercar от 70 миллионов рублей по текущему курсу.